Slovenya, EURO 2024 yolunda avantajı kaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Slovenya, sahasında Finlandiya'yı 3-0 mağlup ederek EURO 2024 için büyük bir avantaja sahip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Slovenya, EURO 2024 yolunda avantajı kaptı
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14 Ekim 2023 20:55
Son güncelleme 14 Ekim 2023 23:41
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Slovenya ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Slovenya 3-0 kazandı. 

Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 28. dakikalarda Benjamin Sesko ile 90+2'nci dakika Erik Janza kaydetti.

Ev sahibi ekipte Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, karşılaşmada süre alamadı. 

Bu sonuçla birlikte Slovenya, puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Finlandiya ise 12 puanda kalarak EURO 2024 yolunda büyük yara aldı. 

Önümüzdeki milli maç haftasında Slovenya, Kuzey İrlanda deplasmanına giderken, Finlandiya sahasında Kazakistan'ı ağırlayacak.

İŞTE GRUBUN GENEL PUAN DURUMU: 

(16) Slovenya (7 Maç)
(16) Danimarka (7 Maç)
(12) Finlandiya (7 Maç)
(12) Kazakistan (7 Maç)
(6) Kuzey İrlanda (7 Maç)
(0) San Marino (7 Maç

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