Slovenya Cumhuriyeti Polisi'nden milli kayakçı Sıla Kara'ya 'özveri madalyası'

Milli kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından "özveri madalyası" verildi.



Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde düzenlenen nişan törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı.



Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sıla Kara'nın insanlık adına önemli bir davranışta bulunduğuna işaret ederek, "Çok kıymetli sporcumuz Sıla Kara, uluslararası kayak müsabakasında kahramanca, cesurca bir tavırla bir çocuğun hayatını, onun istikbalini kurtarmış oldu. Hakikaten insanlık, sporun ruhu adına çok anlamlı bir tavrı ortaya koydu. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Bir çocuğun hayatını kurtaran milli sporcunun sadece Slovenya'da değil, dünyanın dört bir tarafında takdir gördüğünü belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"İnsanlık, sevgi, merhamet, şefkat adına bu davranışta bulunduğunu kendisi de ortaya koydu. Aslında bu tüm dünyaya bir mesaj. Çünkü bizler yaradılanı yaradandan ötürü seven anlayışın evlatlarıyız. Bu evrensel mesajı insanlığa güzel şekilde ortaya koyduğumuzda, aslında bugün tüm insanlığın, dünyanın yaşadığı pek çok sorunun da panzehirinin bu olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dil, din, ırk fark etmeksizin tüm insanları kucaklayabilmek, tüm insanlığa şefkat, merhamet ve adaletle yaklaşmak hakikaten bugün dünyanın karşılaştığı pek çok sorunu en güçlü şekilde çözecek reçeteyi bizlere koyuyor."



Bakan Kasapoğlu, Sıla'nın davranışıyla tüm spor camiasına güzel bir şekilde örnek olduğunu dile getirerek, "Sporun kardeşlik, sevgi demek olduğunu, iyileştirmek, gerektiğinde hayat kurtarmak olduğunu çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Bu örnek davranışın, hem sporcularımız hem de insanlık adına unutulmaz bir davranış olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu gurur, sınırları aşan bir gurur. Tüm dünyayı evrensel mesajıyla kuşatan bir gurur. 83 milyon Türk vatandaşının yüreğinde, kalbinde iz bıraktın. Yolun açık, başarıların daim olsun " ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Sıla Kara ise "Her insan yaşadığı sürede topluma ve insanlığa hizmet etmekle mükelleftir. Biz de Türk sporcuları olarak aldığımız eğitim ve sportif disiplinin yanında bu hoşgörüyle yetiştirildik." diye konuştu.



Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünü hatırlatan Sıla, şunları kaydetti:



"Bizler de sporun yanı sıra insanlık adına her platformda elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Sizler de bugün bizleri buraya davet ederek bizi yaşattınız. Umarım ki tüm dünya insanlarını yaşatmak ve toplumsal barışı kurmak üzere gayret ederler. Çok teşekkür ederim. Buradan Slovenya halkına sevgilerimi iletiyorum."



Sloven çocuğun hayatını kurtaran Sıla Kara'ya teşekkür eden Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo da milli sporcuya özveri madalyasını takdim etti.



Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da Büyükelçi Seligo'ya plaket verdi.



Milli kayakçı Sıla Kara, şubat ayında Slovenya'da katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında kayak pistinin zirvesine çıktığı telesiyejde (sandalyeli kayak lifti) yanında oturan ve dengesini kaybeden Sloven çocuğun aşağı düşmesini engelleyerek hayatını kurtarmıştı.