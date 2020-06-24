Sloven hentbolcu Nina Zulic, Türkiye'de oynayacağı için mutlu

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kadrosuna kattığı Sloven hentbolcu Nina Zulic, Türkiye ve Avrupa'daki hedefleri için mücadele edeceklerini belirtti.



Dört sezondur formasını giydiği Sloven ekibi RK Krim Mercator takımından Kastamonu Belediyespor'a transfer olan 24 yaşındaki oyun kurucu, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini vurguladı.



Önümüzdeki sezon Kastamonu ekibinde oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Zulic, açıklamasında şunları kaydetti:



"Takım arkadaşlarımla ve ekibimizle tanışmak için heyecanlanıyorum. Türkiye'de oynayacak olmaktan mutluyum. Birlikte hem Türkiye, hem de Avrupa kupalarında hedeflerimiz için çalışacağız. Her zaman yeni zorlukları, yeni hedefleri ve hedeflere ulaşmak için karşılaşacağımız her şeyi dört gözle bekliyorum."







