Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb maçıyla devam ediyor. Slovan Bratislava kendi evinde Dinamo Zagreb takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb maçı 5 Kasım Salı günü TSİ 20:45'de başlayacak.



Yeni Forma Nasıl?



8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.



25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.

