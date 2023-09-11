Slovakya'ya 3 puan için ilk yarı yetti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Slovakya, Liechtenstein'ı evinde 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Slovakya'ya 3 puan için ilk yarı yetti
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11 Eylül 2023 23:46
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Slovakya, sahasında Liechtenstein'i konuk etti.

Bratislava'da oynanan karşılaşmayı Slovakya 3-0 kazanarak üç puana uzandı.

Karşılaşmanın 1. dakikasında Hancko ile öne geçen Slovakya, 3. dakikada Duda ve 6. dakikada Mak ile kısa sürede farkı üçe çıkardı ve kalan dakikalarda da başka gol olmayınca mücadele bu şekilde sonuçlandı.

Slovakya bu galibiyetle 13 puana yükselerek zirvedeki Portekiz'i takibini sürdürdü. Liechtenstein ise henüz puanla tanışamadı.

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