Slovakya, Polonya'yı devirdi!

EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Slovakya 2-1'lik skorla kazandı.



Slovakya'ya galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Mak'ın vuruşu sonrasında 18. dakikada Szczesny'ye çarpan top ve 69. dakikada Skriniar'ın vuruşuyla geldi. Polonya'nın tek sayısını ise 46. dakikada Linetty kaydetti. Polonya'da Krychowiak, 62. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, ilk 11'de yer aldığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve 2. golün asistini yaptı.



Grubun 2. maçlarında Slovakya ile İsveç karşılaşacakken, Polonya ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trabzonspor'un renklerine bağladığı Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Mak, kendisini savunan iki Polonyalı oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti. Szczesny, şampiyona tarihinde kendi kalesine gol atan ilk file bekçisi oldu.



Polonya, ikinci yarının 30. saniyesinde skoru eşitledi. Ceza sahasındaki pas alışverişi sonucu soldan son çizgiye kadar inen Rybus, topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Linetty, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.



Polonyalı orta saha oyuncusu Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.



69. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe vuruşunda gelen topu penaltı noktasının yakınında kontrol eden Skriniar, sert bir vuruşla Slovakya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı.



