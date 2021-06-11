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Slovakya - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya ile İspanya karşı karşıya geliyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Slovakya - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da
EURO 2020 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada İspanya'nın galibiyetine 1,10 oran verilirken Slovakya'nın galibiyetine 9,80 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 4,60 olarak belirlendi. Maçtaki 2,5 ALT oranı 1,98 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,43 olarak belirlendi.

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR?

Slovakya ve İspanya'nın karşı karşıya geleceği maçta Alvaro Morata'nın gol atmasına 1,75 oran verilirken Gerard Moreno'nun gol atmasına 1,97 oran uygun görüldü. Slovakya'da Robert Bozenik'in gol atmasına ise 4,90 oran uygun görüldü.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Karşılaşmada Kırmızı kart olur oranına 3,40 oran uygun görüldü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İsveç 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
3 İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Polonya 2 0 1 1 2 3 -1 1
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