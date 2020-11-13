Slovakya Euro biletini 110'da aldı

Euro 2021 Elemeleri finalinde Slovakya, Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Slovakya Euro biletini 110'da aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2020 01:26
Avrupa Şampiyonası play-off final maçında Slovakya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi.

Windsor Park'ta oynanan karşılaşmayı uzatmalara giden maçta Slovakya 2-1 kazanarak Euro 21 bileti almayı başardı.

Karşılaşmada Slovakya'ya turnuva biletini getiren golleri 17. dakikada eski Trabzonsporlu Kucka ve 110. dakikada Duris kaydederken Kuzey İrlanda'nın tek golü ise 87. dakikada Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Slovakya adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı başardı.

Slovakya'nın yerleştiği E Grubu

İspanya
İsveç
Polonya
Slovakya



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için