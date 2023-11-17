Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Francesco Calzona'nın ekibi Slovakya Milli Takımı ile Age Hareide'nin yönetimindeki İzlanda Milli Takımı karşı karşıya geldi.



Tehelne pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Slovakya 4-2 kazandı ve bu sonuçla birlikte grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyerek EURO 2024'e gitme hakkı kazandı.



Slovakya'nın gollerini 30. dakikada Juraj Kucka, 36. dakikada penaltıdan Ondrej Duda ve 47 ile 55. dakikalarda Lukas Haraslin kaydetti.



Konuk ekip İzlanda'nın gollerini ise 17. dakikada Orri Steinn Oskarsson ile 74. dakikada Andri Guojohnsen kaydetti.



Grupta 19 puana ulaşan Slovakya bitime 1 maç kalan en yakın takipçisi Lüksemburg'a 5 puan fark atarken, İzlanda 10 puanda kaldı.





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