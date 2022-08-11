Slovacko Fenerbahçe izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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Slovacko Fenerbahçe maçı S Sport canlı linki! UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile Fenerbahçe Çekya'da karşı karşıya geliyor.

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Jesus'un Fenerbahçe ile dördüncü Avrupa maçı



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının başında dördüncü Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen (0-0 / 1-2) sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko önünde galibiyetle (3-0) tanıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında yer alacağı 4. Avrupa kupası maçında Çekya temsilcisine karşı play-off turuna çıkabilmek için ter dökecek.



Avrupa kupalarında 244. maç



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.



Kupa 2'de 126. maç



Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 126. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 125 müsabakada 53 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 170 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 71 maça çıktı. Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 98 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.







Slovacko Fenerbahçe maçı hakemi kim?



UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak. Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak. Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.



Eksikler



Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile henüz hazır duruma gelmeyen Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Konuk Slovacko'da tek eksik oyuncu kart cezalısı Stanislav Hofmann.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Serdar Dursun, Lincoln, Valencia



Slovacko

Nguyen, Simko, Kadlec, Tomic, Danicek, Holzer, Levin, Travnik, Kohut, Kozak, Sasinka







Sarı-lacivertliler tur peşinde



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile Fenerbahçe Çekya'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının başında dördüncü Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen (0-0 / 1-2) sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko önünde galibiyetle (3-0) tanıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında yer alacağı 4. Avrupa kupası maçında Çekya temsilcisine karşı play-off turuna çıkabilmek için ter dökecek.UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 126. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 125 müsabakada 53 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 170 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 71 maça çıktı. Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 98 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak. Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak. Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile henüz hazır duruma gelmeyen Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Konuk Slovacko'da tek eksik oyuncu kart cezalısı Stanislav Hofmann.Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Serdar Dursun, Lincoln, ValenciaNguyen, Simko, Kadlec, Tomic, Danicek, Holzer, Levin, Travnik, Kohut, Kozak, SasinkaUEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

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