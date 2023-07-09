Sloukas transferi, Dorsey'in geleceğini etkiledi

THY EuroLeague'de transfer piyasası durulmazken Fenerbahçe Beko'da, gard rotasyonu konusunda önemli bir karar verildi.
Yunan basınının iddiasına göre; Olympiakos'tan ayrılan Yunan gard Kostas Sloukas'ın Panathinaikos'a imza atması sonrası gard transferinde hedefine ulaşamayan Fenerbahçe Beko, takımın bir diğer yıldızı Tyler Dorsey'in ayrılığı ihtimalini rafa kaldırdı.
Haberde özellikle başantrenör Dimitris Itoudis'in Sloukas gelişmesi sonrası Dorsey'in takımda kalmasını istediği aktarıldı.
Tyler Dorsey, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla çıktığı 13 EuroLeague maçında 9 sayı, 1.4 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.
Yunan basınının iddiasına göre; Olympiakos'tan ayrılan Yunan gard Kostas Sloukas'ın Panathinaikos'a imza atması sonrası gard transferinde hedefine ulaşamayan Fenerbahçe Beko, takımın bir diğer yıldızı Tyler Dorsey'in ayrılığı ihtimalini rafa kaldırdı.
Haberde özellikle başantrenör Dimitris Itoudis'in Sloukas gelişmesi sonrası Dorsey'in takımda kalmasını istediği aktarıldı.
Tyler Dorsey, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla çıktığı 13 EuroLeague maçında 9 sayı, 1.4 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.