Sloukas, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor!

Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ın yeni adresinin Fenerbahçe Beko olacağı öne sürüldü. Başarılı basketbolcunun sarı-lacivertlilerle imzalayacağı anlaşmanın süresi netlik kazandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sloukas, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor!
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07 Temmuz 2023 11:23
Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Olympiakos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Kostas Sloukas arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu. 33 yaşındaki oyuncunun imzalayacağı anlaşmanın ayrıntılarını Yunan basını duyurdu.

SLOUKAS GERİ DÖNÜYOR

Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ın Fenerbahçe Beko'ya geri döneceği iddia edildi. Yunanistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, 33 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kostas Sloukas, 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giymiş ve bu süre içerisinde 3 Türkiye Ligi ile 1 Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Yunan basketbolcu geride kalan sezonda Olympiakos formasını Euroleague'de 36 maçta giydi. 33 yaşındaki oyun kurucu bu müsabakalarda 9.2 sayı, 2.1 ribaund ve 4.3 asist oralaması yakaladı.

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