YANAL: GÖSTER KENDİNİ

Slimani kendisine verilen son şansı da Konya maçında kullanamdı. Teknik direktör Ersun Yanal; adı UEFA listesinde bulunmayan Soldado'nun yokluğunda Zenit'e karşı Frey'i ilk 11'de oynatacak.Hemen hemen her alanda tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe'nin özellikle hücumdaki etkisizliği dikkat çekici.Fenerbahçe, 22 haftada sadece 23 gol atabildi. Bunda en önemli etken Islam Slimani... 15 Lig maçında çıkan Slimani rakip fileleri sadece 1 kez sarstı.Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma kazandıema çabalarını sonuçsuz bırakan Slimani, Konyaspor maçıdna kendisine verilen son şansı da kullanamadı, 3. forvet pozisyonuna düştü.Tecrübeli hoca, Zenit ile oynananacak karşılaşma öncesi Michael Frey'e sarıldı. Adı UEFA listesinde bulunmayan Soldado'nun yokluğudna 11'de oynatacağı Frey'i özel hazırlayan Yanal,diye konuştu.