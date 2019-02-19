  •  
    "Balotelli'cilik oynama Diagne, sakın yapma!"
  •  
    Fikret Orman açıkladı!.. Kagawa, G.Saray, maç...
  •  
    "Kağıda bile bakmadan imzayı HEMEN atarım!"
  •  
    Comolli harekete geçti! Sezon sonunda 2 golcü
  •  
    Abdurrahim Albayrak'ın 2019'a yeni operasyonu

Slimani'nin işi bitti! Sahne Frey'in..

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin ileri ucunda Michael Frey görev alacak.

Kaynak: Posta
Slimani'nin işi bitti! Sahne Frey'in..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2019 13:00
Slimani kendisine verilen son şansı da Konya maçında kullanamdı. Teknik direktör Ersun Yanal; adı UEFA listesinde bulunmayan Soldado'nun yokluğunda Zenit'e karşı Frey'i ilk 11'de oynatacak.

Hemen hemen her alanda tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe'nin özellikle hücumdaki etkisizliği dikkat çekici.

Fenerbahçe, 22 haftada sadece 23 gol atabildi. Bunda en önemli etken Islam Slimani... 15 Lig maçında çıkan Slimani rakip fileleri sadece 1 kez sarstı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma kazandıema çabalarını sonuçsuz bırakan Slimani, Konyaspor maçıdna kendisine verilen son şansı da kullanamadı, 3. forvet pozisyonuna düştü.

YANAL: GÖSTER KENDİNİ

Tecrübeli hoca, Zenit ile oynananacak karşılaşma öncesi Michael Frey'e sarıldı. Adı UEFA listesinde bulunmayan Soldado'nun yokluğudna 11'de oynatacağı Frey'i özel hazırlayan Yanal, "İşte sana fırsat. Elinden gelenin en iyisini yap ve kendini göster." diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için