Slimani'nin eşi rotayı gösterdi; 'Türkiye'ye yolculuk'

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Golcü arayışlarında rotasını son olarak Leicester City'den Islam Slimani'ye kıran Fenerbahçe, oyuncunun ardından Leicester City ile de büyük ölçüde anlaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.Islam Slimani'nin eşi Yousra Slimani, Instagram'dan bir video paylaşarak, Türk bayrağı ve uçak emojisi koydu. Yeni rotalarının Türkiye olduğunu belirtti.Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmesi beklenirken, İngiliz basınında 4 milyon euroluk yıllık maaşının ödeneceği ve satın alma opsiyonunun olmayacağı bilgisine yer verildi.2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.Kariyeri boyunca 244 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.