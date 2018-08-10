Slimani'nin eşi paylaştı!

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiralayacağı Islam Slimani, Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.

10 Ağustos 2018 16:06
Slimani'nin eşi paylaştı!
Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiralayacağı Islam Slimani, Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


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