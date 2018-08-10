Slimani'nin eşi paylaştı!

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiralayacağı Islam Slimani, Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.
GÜN İÇİNDEN KISA KISA Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim
Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi. Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü
Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı. Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.