Slimani'nin durağı yine Fransa oluyor

Performansıyla Fenerbahçe tarihinin en kötü forvetlerinden biri olan Slimani, Lyon ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Slimani'nin durağı yine Fransa oluyor
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29 Eylül 2020 19:13
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Monaco forması giyen ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

RMC'nin haberine göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için girişimlere başladı.

Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.



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