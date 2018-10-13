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Slimani'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Deplasmanda yok

Fenerbahçe, Slimani'nin sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçına Cezayirli futbolcudan yoksun çıkacak.

Slimani'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Deplasmanda yok
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13 Ekim 2018 11:33
Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı yaşanıyor.

Slimani'nin sakatlığı sonrası Sivasspor maçına sarı-lacivetliler, Cezayirli futbolcudan yoksun çıkacak. Teknik heyet bu deplasmana fizik açıdan daha hazır olan Frey ile çıkmayı planlıyor.

Deplasmanda bu futbolcunun fiziksel kapasitesiyle daha iyi işler yapacağı düşünülüyor. Ancak Frey'in gol noktalarındaki etkisizliği teknik heyetin kafasını kurcalıyor.

Roberto Soldado'nun ise hamle oyuncusu olarak oyuna girmesi planlanıyor.

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