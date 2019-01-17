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Slimani ve Benzia'ya protesto!

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcuları İslam Slimani ve Yassine Benzia sarı-lacivertliler tarafından protesto edildi.

Kaynak: Sporx.com
Slimani ve Benzia'ya protesto!
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17 Ocak 2019 22:20
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbhaçe'de oynanılan futbol, taraftarlar tarafından tepki gördü.

İslam Slimani'nin ilk yarıda kaçırdığı goller, Fenerbahçelileri çılgına çevirirken, oyundan çıkarken de bundan nasibini aldı.

80. dakikada teknik direktör Ersun Yanal, İslam Slimani'yi oyundan alarak Frey'i oyundan alırken, Cezayirli futbolcu taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

BENZİA'DA ISLIKLANDI

Öte yandan 84. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Yassine Benzia'da oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarı tarfından ıslıklandı.

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