Slimani: 'Fenerbahçe'de oyunumu değiştirmek zorundaydım'

Şu sıralarda Lyon forması giyen'nin hayal kırıklığı yaratan eski oyuncularından, Fransa'da L'Equipe'e röportaj verdi.Türkiye'de oyun tarzını değiştirmek zorunda kaldığını belirten Cezayirli oyuncu, Mourinho'nun kendisini transfer etmek istediğini de söylerken, "Monaco'da Ben Yedder ile birlikte de iyi bir birliktelik yakaladık. SonraBeni izlediğini belirtti." dedi.Eleştirilerin kendisi için motivasyon olduğunu da söyleyen Slimani, "Benim derinliklerimde bu var. Savaşmaya hazırım, genç hissediyorum. Sporting'de hocam Jorge Jesus bana, "Futbola 26 yaşında başladın" diyor. Benim hikayem bitmedi, büyüyor." ifadelerini kullandı.Lyon'da 17 maçta 609 dakika alan Slimani, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.