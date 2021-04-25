Slimani: "Fenerbahçe'de oyunumu değiştirmek zorundaydım"

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerini karşılayamayan golcülerden Islam Slimani, Fransa'da verdiği röportajda Türkiye'de geçirdiği günlere de değindi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Slimani: 'Fenerbahçe'de oyunumu değiştirmek zorundaydım'
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25 Nisan 2021 18:27
Şu sıralarda Lyon forması giyen Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan eski oyuncularından Islam Slimani, Fransa'da L'Equipe'e röportaj verdi.

Türkiye'de oyun tarzını değiştirmek zorunda kaldığını belirten Cezayirli oyuncu, Mourinho'nun kendisini transfer etmek istediğini de söylerken, "En başta tipik bir golcüydüm. Türkiye'ye gittikten sonra oyun tarzımı değiştirmek zorunda kaldım. Fenerbahçe'de geriye gelerek toplar almak zorundaydım. Monaco'da Ben Yedder ile birlikte de iyi bir birliktelik yakaladık. Sonra Mourinho beni Tottenham'a transfer etmek istedi. Bu benim formumun bir ödülü olacaktı. Beni izlediğini belirtti." dedi.

"ELEŞTİRİLER BENİ GÜÇLENDİRİYOR"

Eleştirilerin kendisi için motivasyon olduğunu da söyleyen Slimani, "Beni ne kadar eleştirirseniz o kadar güçleniyorum. Benim derinliklerimde bu var. Savaşmaya hazırım, genç hissediyorum. Sporting'de hocam Jorge Jesus bana, "Futbola 26 yaşında başladın" diyor. Benim hikayem bitmedi, büyüyor." ifadelerini kullandı.

Lyon'da 17 maçta 609 dakika alan Slimani, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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