Slimani: 'Bir gol attım diye kahraman olmadım'

Fenerbahçe'de Zenit karşılaşması sonrası soyunma odasında en mutlu kişi Islam Slimani'ydi... Ersun Yanal'ın bir dönem gözden çıkardığı Cezayirli oyuncu, uzun zaman sonra forma giyerken, haftalar sonra attığı golle takımına karşılaşmayı kazandırdı.Maç sonrası teknik direktör Yanal, Slimani ile özel bir görüşme yaptı. Yanal, yıldız oyuncuya, "Böyle oynadığın müddetçe taraftar arkanda durur ve başarılı olursun. Sen bu şekilde oynamaya devam et. Sahada doğru olanı yaptığın anda formayı almayı sürdürürsün. Taraftar da bunu görür ve bambaşka bir noktada olursun" dediTakımın antrenmanlarda ve saha dışında en pozitif isimlerinden biri olarak göze çarpan Slimani'nin sahadaki kötü görüntüsünün asıl gerçeği yansıtmadığını düşünen teknik direktör Ersun Yanal, Cezayirli oyuncunun golleri attıkça güvenini kazanacağına inandığını belirterek, "Sen şu anki görüntünün çok daha üzerinde bir potansiyele sahipsin, sahada baskı altına girme. Şu an son derece iyi bir ivme yakaladın. Bunu iyi değerlendir ve formayı bir daha geri verme" diye konuştu.Performansının artacağı ve gollerinin devamının geleceği konusunda Ersun Yanal'a söz veren Slimani, "Kötü bir dönem geçirdiğimin farkındayım. Ancak bunun çok abartıldığını da düşünüyorum. İnsanlar yargısız infaz yapmaya çok hevesli" ifadelerini kullandı. Cezayirli futbolcu, yayıncı kuruluşun maç sonrası televizyon röportajı talebini de ilgi çekici bir gerekçeyle reddetti. Slimani, bunun nedenini, "Bir golle zafer kazanmış gibi kahraman gibi ortaya çıkmamalıyım. İlerleyen haftalarda iyi oyun ve gollerle röportaj vermek daha doğru olur" sözleriyle açıkladı.