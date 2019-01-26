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Slimani - Adebayor takasında sona gelindi

Fenerbahçe ve Başakşehir, Adebayor-Slimani takası konusunda anlaştı. Leicester City'nin transfere onay vermesi halinde birkaç gün içinde resmi imzaların atılması bekleniyor

Kaynak: Haberturk
Slimani - Adebayor takasında sona gelindi
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26 Ocak 2019 10:47
Devre arası transfer döneminde sona gelinirken Fenerbahçe ve Başakşehir arasında önemli bir takas gerçekleşmek üzere...

Adebayor ve Slimani'nin takasının gerçekleşme ihtimali yüksek. Bu transferde tüm taraftarlar işe olumlu bakıyor. Ersun Yanal'ın Slimani'yle ilgili soru işaretleri olduğu ancak tecrübeli hocanın da transfere onay verdiği belirtildi. Leicester City tarafıyla görüşmeler sürüyor, pürüzler giderilmeye çalışılıyor.

Kulüpler ve futbolcular takasın gerçekleşmesine olumlu bakıyor. Görüşmeler başkan seviyesinde yapılıyor. Birkaç gün içerisinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Frey'in sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımda Slimani'yi göndermeden direkt olarak Adebayor'u alma fikrinin de oluştuğu ancak takas ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

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