Slavia Prag, İstanbul'a teknik direktörsüz geldi!

Slavia Prag, sağlık problemleri nedeniyle teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve futbolcu Lukas Masopust'un kafilede yer almadığını açıkladı!

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Slavia Prag, İstanbul'a teknik direktörsüz geldi!
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15 Şubat 2022 16:30
Perşembe akşamı temsilcimiz Fenerbahçe ile İstanbul'da UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçına çıkacak olan Slavia Prag, kafilesini açıkladı.

Prag Vaclac Havel Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust'un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı.

Fenerbahçe ile oynanacak maçta Slavia Prag'ın teknik sorumluluk görevini yardımcı antrenör Zdenek Houstecky'nin üstleneceği kaydedildi.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, perşembe akşamı 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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