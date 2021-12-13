Slavia Prag'ın hocası Tripisovsky: "Fenerbahçe'yi istiyorum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi öncesinde muhtemel rakiplerden Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Tripisovsky'den Fenerbahçe çıkışı geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Slavia Prag'ın hocası Tripisovsky: 'Fenerbahçe'yi istiyorum'
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13 Aralık 2021 12:10
Avrupa'nın en prestijli organizasyonları Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldığı grubunu 3'üncü sırada tamamladı. Sarı-lacivertli takımın rakipleri belli oluyor. Kura öncesi rakip hocadan Fenerbahçe çıkışı geldi.

Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek ve bugünkü kura öncesinde sekiz olası rakibi bulunuyor. Bu olası rakiplerden birisi olan Çekya'nın köklü ekibi Slavia Prag'dan, kura çekimi öncesinde sarı lacivertliler hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Takımın teknik direktörü Jindrich Tripisovsky, kendilerinin PSV, Leicester City, Marsilya, Midtjylland, Celtic, Fenerbahçe ve Rapid Wien gibi olası rakipleri bulunduğuna dikkat çekti.

Eşleşmek istedikleri takımı açıklayan Slavia Prag'ın 45 yaşındaki hocası "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullandı. 



 

 


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