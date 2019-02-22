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Slavia Prag, Genk deplasmanında rahat turladı! Stoch...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçında Slavia Prag, Genk deplasmanında 4-1 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Slavia Prag, Genk deplasmanında rahat turladı! Stoch...
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22 Şubat 2019 00:40
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 0-0'ın rövanşında Genk, Slavia Prag'ı konuk etti.

10. dakikada Trossard'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Slavia Prag karşılaşmadan 23. dakikada Coufal, 53. dakikada Traore, 64. ve 68. dakikada Skoda'nın golleriyle 4-1 galip ayrıldı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

63. dakikada oyuna giren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Slavia Prag'ın son golünde asisti yapan isim oldu.

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