UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 0-0'ın rövanşında Genk, Slavia Prag'ı konuk etti.
10. dakikada Trossard'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Slavia Prag karşılaşmadan 23. dakikada Coufal, 53. dakikada Traore, 64. ve 68. dakikada Skoda'nın golleriyle 4-1 galip ayrıldı ve adını son 32 turuna yazdırdı.
63. dakikada oyuna giren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Slavia Prag'ın son golünde asisti yapan isim oldu.
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10. dakikada Trossard'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Slavia Prag karşılaşmadan 23. dakikada Coufal, 53. dakikada Traore, 64. ve 68. dakikada Skoda'nın golleriyle 4-1 galip ayrıldı ve adını son 32 turuna yazdırdı.
63. dakikada oyuna giren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Slavia Prag'ın son golünde asisti yapan isim oldu.
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