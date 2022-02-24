Fenerbahçe'de eksikler

Avrupa kupalarında 240. maçına çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.Sinobo Stadyumu'nda 23.00'te başlayacak karşılaşmada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley. Slavia Prag ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele EXXEN'den naklen yayınlanacak.Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.Altay, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mert Hakan, Valencia.Kolar, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka.Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak.UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.