Slavia Prag-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçında İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Slavia Prag-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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22 Şubat 2022 13:38
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

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