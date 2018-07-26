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Slavia Prag cephesinin Benfica mutluluğu!

Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Benfica ile eşleşmedikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Slavia Prag cephesinin Benfica mutluluğu!
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26 Temmuz 2018 00:26
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe'nin rakibi Benfica hakkında konuştu.

Dinamo Kiev ile eşleşmek istemediklerini dile getiren Jindrich Trpisovsky, Benfica ile karşılaşmayacakları için mutlu olduklarına vurgu yaptı.

"BENFICA ÇIKMADIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Çekya basınına açıklama yapan Jindrich Trpisovsky, "Seyahat zorluğu açısından Dinamo Kiev'i istememiştim. Basel ve Ajax'ı tercih ederdim ancak Benfica çıkmadığı için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Dinamo Kiev'i 7 Ağustos'ta konuk edecek. Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta Kiev'de oynanacak.

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