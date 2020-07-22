İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım West Bromwich Albion oldu.



Championship'te ligin son haftasında ikincilik şansı olan 3 takımın nefes kesen maçlarının ardından Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion mutlu sona ulaştı. Leeds United'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ikinci sırayı alacak takım merak ediliyordu. Play-off'lara kalmadan ikinci sırayı almak isteyen 3 takımdan Fulham, Brentford ve West Bromwich son hafta maçlarına çıktı.



Brentford, Barnsley'i konuk ettiği maçı 2-1 kaybederek büyük üzüntü yaşarken Fulham ise Wigan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Rakiplerinden puan olarak önde olan West Bromwich QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakipleri galibiyet alamadığı için Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



Karşılaşmanın ardından başta eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.



