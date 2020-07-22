Slaven Bilic'in takımı Premier Lig'e yükseldi

Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic'in yaptığı West Bromwich Albion, Premier Lig'e Leeds United'ın ardından yükselen ikinci takım oldu.

, Fotoğraf; AA
Slaven Bilic'in takımı Premier Lig'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2020 23:37
İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım West Bromwich Albion oldu.

Championship'te ligin son haftasında ikincilik şansı olan 3 takımın nefes kesen maçlarının ardından Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion mutlu sona ulaştı. Leeds United'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ikinci sırayı alacak takım merak ediliyordu. Play-off'lara kalmadan ikinci sırayı almak isteyen 3 takımdan Fulham, Brentford ve West Bromwich son hafta maçlarına çıktı.

Brentford, Barnsley'i konuk ettiği maçı 2-1 kaybederek büyük üzüntü yaşarken Fulham ise Wigan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Rakiplerinden puan olarak önde olan West Bromwich QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakipleri galibiyet alamadığı için Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından başta eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için