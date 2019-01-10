Slaven Bilic'in takımı, Belhanda için teklif yükseltti

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen

, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Fransız Yahoo Sport'a konuşan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söylerken flaş açıklamalarda bulundu.

Younes Belhanda, Galatasaray'da kalmak istediğini belirtirken, ''Galatasaray ile 2.5 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama kendime iyi baktım ve iyileştim. Tekrar takımıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Her transfer döneminde ismim bir takım ile anılıyor. Bu bir futbolcu için hoş bir şey ama hiç kimseyle görüşme yapmadım. Ne Fransa'daki takımlarla ne de Katar'daki takımlarla hiç görüşmem olmadı. Galatasaray'dan ayrılmak istediğimi de söylemedim. Zaten böyle bir düşüncem yok. Galatasaray ile sözleşmem var ve burada iyiyim!'' sözlerini kullandı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.



Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ınısrarı devam ediyor. Slaven Bilic'in çalıştırdığı, Belhanda için teklifini 6 milyon euroya çıkardı.France Football'un özel haberine göre daha önce Galatasaray'ın kapısını 5 milyon eurodan çalan Al Ittihad, teklifiniyükseltti.Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i ve Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden Ittihad'ın Belhanda için de ısrarcı olacağı belirtildi.