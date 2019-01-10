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Slaven Bilic'in takımı, Belhanda için teklif yükseltti

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer ettikten sonra bu kez Younes Belhanda için ısrarcı davranıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Slaven Bilic'in takımı, Belhanda için teklif yükseltti
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10 Ocak 2019 18:32
Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın Younes Belhanda ısrarı devam ediyor. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, Belhanda için teklifini 6 milyon euroya çıkardı.

France Football'un özel haberine göre daha önce Galatasaray'ın kapısını 5 milyon eurodan çalan Al Ittihad, teklifini 6 milyon euroya yükseltti.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i ve Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden Ittihad'ın Belhanda için de ısrarcı olacağı belirtildi.

 BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Fransız Yahoo Sport'a konuşan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söylerken flaş açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'DAN AYRILMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK''

Younes Belhanda, Galatasaray'da kalmak istediğini belirtirken, ''Galatasaray ile 2.5 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama kendime iyi baktım ve iyileştim. Tekrar takımıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Her transfer döneminde ismim bir takım ile anılıyor. Bu bir futbolcu için hoş bir şey ama hiç kimseyle görüşme yapmadım. Ne Fransa'daki takımlarla ne de Katar'daki takımlarla hiç görüşmem olmadı. Galatasaray'dan ayrılmak istediğimi de söylemedim. Zaten böyle bir düşüncem yok. Galatasaray ile sözleşmem var ve burada iyiyim!'' sözlerini kullandı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.


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