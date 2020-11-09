Slaven Bilic'in "gönderilme korkusu" yok

Premier Lig'de 8 hafta sonunda galibiyet ile tanışamayan West Bromwich'te teknik direktör Slaven Bilic geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Slaven Bilic'in 'gönderilme korkusu' yok
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09 Kasım 2020 20:17
Premier Lig'de 8 haftanın sonunda küme düşme hattında yer alan West Bromwich'te teknik direktör Slaven Bilic'in geleceği tartışılırken, Beşiktaş'ın eski hocası herhangi bir endişesi olmadığını söyledi.

Tottenham'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Bilic, "Geleceğimi tartışmak saçma. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, bu kulübün başarılı olması için uğraşıyorum. Herhangi bir endişem yok, gönderilmek ile ilgili bir şey düşünmüyorum. Böyle oynamaya devam edersek, bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum, ligde kalırız." ifadelerini kullandı.

West Bromwich, 8 hafta sonunda galibiyet alamadı ve 3 beraberlikle 3 puanda, 18. basamakta yer aldı.



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