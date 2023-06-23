Slaven Bilic, Süper Lig'e dönüyor!

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da Slaven Bilic sesleri yükselmeye başladı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Slaven Bilic, Süper Lig'e dönüyor!
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23 Haziran 2023 20:09
Son güncelleme 23 Haziran 2023 20:18
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile yollar ayrılırken yeni teknik adam için görüşmeler sürüyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Son detayların görüşülmesinin ardından resmi imzalar atılacak.

Bilic, Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Son olarak Watford'da görev yapan Hırvat teknik adam Eylül 2022'den beri takım çalıştırmıyor.

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