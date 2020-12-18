Slaven Bilic için ülkesine geri dönüş açıklaması

Son olarak West Bromwich Albion'da görev alan Slaven Bilic'in yeni adresi merak ediliyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in ülkesine geri dönüş ihtimali üzerinde duruluyor.



Hırvat teknik adamın daha önce hem formasını giydiği hem de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Hajduk Split'e geri dönüş ihtimali üzerinde duruluyor.



Bilic'in yardımcısı Dean Racunica açıklamasında; "Görevden alındığımızdan beri dayanışma hissediyoruz. İngiliz futbolunu özel yapan şeylerden biri bu. Yanlış karar olduğuna dair tepkiler hemen ortaya çıktı. Diğer ülkelerden teklif gelse bile Slaven'in ilk tercihi Ada'da kalmak olacaktır." dedi.



"HAJDUK İÇİN HENÜZ ERKEN"



Racunica açıklamalarının devamında; "Hajduk için herhangi bir gelişme yok. Ne olursa olsun bizim için özel bir duygu olacaktır ancak gerçekçi olmak gerekirse şimdi bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum." sözlerini sarf etti.



52 yaşındaki Slaven Bilic, kariyerinde Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al-İttihad ve West Bromwich gibi takımları çalıştırdı. Hırvat teknik adamn 2006-2012 yılları arasında da ülkesinin milli takımını çalıştırdı.



