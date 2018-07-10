Slaven Bilic: "Herkesin gözü Modric'te ama Rakitic unutulmasın"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Hırvatistan'ın İngiltere'ye karşı oynayacağı Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde Hırvat Milli Takımı'nın iki yıldız orta saha oyuncusu hakkında bir yazı kaleme aldıİşte Bilic'in Evening Standard'da yer alan o yazısı:Ben dünyanın en eksiksiz orta saha oyuncusu Luka Modric demiştim, Hırvat Milli Takımı'nda en az onun kadar önemli bir diğer isim Ivan Rakitic'tir.Hırvatistan küçük bir ülke ama İsviçre, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan büyük Hırvat toplulukları vardır ve bizim ülkemizin çoğu ünlü futbolcusu bu ülkelerdeki Hırvat topluluklarından gelir. Bunun en büyük örneklerinde biri Ivan Rakitic'tir. Ben milli takımın başındayken, Ivan Rakitic'i Hırvatistan da oynaması için ikna etmeye gittiğim günü dün gibi hatırlarım. O zaten çok Hırvat bir aileye sahipti ve ülkemizin değerlerini benimsemiş bir kişiydi. Bu sebeple, ben onların evine geldiğimde onu bizim milli takımımızı tercih etmesi için ikna etmekte hiç zorlanmamıştım. Ona, Hırvatistan Milli Takımı'nda çok iyi bakacağımızı burada onu büyük fırsatların beklediğini ve yeteneklerinin bizim oyun düzenimiz için çok uygun olduğunu söyledim. O da hemen bizim için oynama ikna oldu, bu hiçbir zaman pişman olmadığı bir karar oldu.İsviçre için de saygısı çok büyük. İsviçre Milli Takımı'nı seçmiş olsa bile çok başarılı olacağından şüphem yoktu. O sıralarda 18 yaşındaydı ve ilk buluşmamızdı. Rakitic'in babası bana gelip Chelsea ve Schalke'den teklifleri olduğunu söylemişti. Ben de Chelsea için biraz erken, bence Bundesliga ekibine git, evine daha yakın ve senin dilin Almanca yorumunda bulunmuştum. O beni dinleyip Schalke'ye gitti, ama onun hangi takım seçerse seçsin başarılı bir oyuncu olacağını biliyordum.Rakitic'te Hırvat ruhu ve İsviçre aklı vardı. Kararlılık ve çalışma etiği olan bir oyuncu ama hepsinde öte çok yetenekli. Tekniği inanılmaz bir tekniğe sahip. Hızlı bir oyuncu değildi ama oyun zekası muhteşem, oyunu çok iyi okuyor.Sevilla'da oynarken 10 numara pozisyonunda oyunuyordu. Buradaki müthiş oyunuyla kaptanlığa kadar yükselmişti ve kaptan olarak Sevilla'ya 2014 yılında Avrupa Ligi'ni kazandırmıştı. Fakat sonra Barcelona'ya geçince farklı bir pozisyonda oynatıldı bu da onun eksikiz bir orta saha oyuncusu olmasını sağladı.Herkesin gözü Modric'te ama esas takım için her şeyi ortaya koyan bir isim Rakitic. Çok mütevazı bir oyuncu ve çalışmaktan hiçbir zaman üşenmediği gibi aynı zamanda çok çalışmaktan memnun olan bir isim. Arjantin maçındaki performansı kariyerinin en iyi performanslarında biriydi bence. Danimarka ve Rusya karşısında çok iyi oynayamasa bile, penaltı vuruşlarında en kritik anlarda takımını yüz üstü bırakmadı.EURO 2008'de Türkiye'ye karşı elendiğimizde hem Rakitic hem e Modric penaltı atışlarını kaçırmıştı ama o zamanlar daha 19 yaşındaydı. Şimdi yetişkin, tecrübeli bir oyuncu. Baskı altında oynamasını çok iyi biliyor, sakinliği ve profesyonelliğiyle beşinci penaltıyı kullandırmak için güvenilir bir isim.