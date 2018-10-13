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Slaven Bilic, Domagoj Vida'nın peşine düştü!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Domagoj Vida'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Slaven Bilic, Domagoj Vida'nın peşine düştü!
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13 Ekim 2018 18:55
Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istediği, vatandaşı Vida'nın da transfer listesinin başında yer aldığı belirtildi.

GÖKHAN'I DA İSTEMİŞTİ

Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta 2 sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.

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