Slaven Bilic, Domagoj Vida'nın peşine düştü!

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan, Beşiktaş'tan'nın transfer edilmesini istedi.Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istediği, vatandaşı Vida'nın da transfer listesinin başında yer aldığı belirtildi.Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.Beşiktaş'ta 2 sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.