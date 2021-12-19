Slaven Bilic, Çin'de bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe ve Beşiktraş ile adı geçen Slaven Bilic, Çin Ligi'nde bir ilki yaşadı.



Beijing Guoan Teknik Direktörü Slaven Bilic, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.



Slaven Bilic, Çin Ligi'nde sarı kart görerek cezalı duruma düşen ilk teknik adam oldu.



53 yaşındaki Hırvat teknik adam, cezası nedeniyle Guangzhou R&F maçında kulübede yer alamadı.





İLGİLİ VİDEO