Slaven Bilic, Çin'de bir ilki yaşadı!

Hırvat teknik adam Slvane Bilic, Çin Ligi'nde bir ilki yaşadı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Slaven Bilic, Çin'de bir ilki yaşadı!
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19 Aralık 2021 14:22
Fenerbahçe ve Beşiktraş ile adı geçen Slaven Bilic, Çin Ligi'nde bir ilki yaşadı.

Beijing Guoan Teknik Direktörü Slaven Bilic, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Slaven Bilic, Çin Ligi'nde sarı kart görerek cezalı duruma düşen ilk teknik adam oldu.

53 yaşındaki Hırvat teknik adam, cezası nedeniyle Guangzhou R&F maçında kulübede yer alamadı.


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