Slaven Bilic: "Bunlar dedikodu"

Fenerbahçe'de son dönemde en fazla konuşulan teknik direktör olan Slaven Bilic açıklama yaptı.

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Slaven Bilic: 'Bunlar dedikodu'
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28 Aralık 2021 09:02
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Slaven Bilic sessizliğini bozdu. Çin'de Beijing Guoan takımın teknik direktörü olarak maçlara çıkan Hırvat çalıştırıcı, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sarı lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat teknik adam, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu savundu.

Slaven Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz Haberler şu anda dedikodudan ibaret" değerlendirmesini yaptı. 

 

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