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Slaven Bilic, Başakşehir'den transfer yaptı

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa'yı transfer ediyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Slaven Bilic, Başakşehir'den transfer yaptı
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03 Ocak 2019 00:14
Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde oturan Medipol Başakşehir'in stoperi Manuel Da Costa, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Teknik Direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad takımı, 34 yaşındaki stoperi kadrosuna kattı. Al Ittihad kulübünün, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Faslı savunma oyuncusu için 4 milyon Euro karşılığında Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Bilic'in 2012 yılında Lokomotıv Moskova teknik direktörü olduğu dönemde birlikte çalıştığı Da Costa'yı özellikle istediği kaydedildi. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 12 maçta forma giyen Da Costa, 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.



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