Skull and Bones Çok Oyunculu Olacak

Ubisoft tarafından aktarılana göre Skull and Bones oyunun ilk önceliğinde çok oyunculuk bulunuyor. Oyun ilk müjdelendiğinde multiplayer yerine tek oyunculu ve "Hint Okyanusu" çevresinde geçeceği belirtilmişti. Bunlara ek olarak Ubisoft imzalı yapım PlayStation, Xbox, PC tarafında ise Steam ile Ubisoft Connect üzerinden çıkışını yapacak. Skull and Bones tanıtım metni şu şekilde:



Skull and Bones Tanıtım Metni

Korsanlığın Altın Çağındayız. Bu çağın en güçlü silahları haydut kaptanların elinde: savaş gemileri.



Basit bir tayfadan korsan kralı olmaya giden yolda hem denizcilik ve savaş becerilerini geliştirmek hem de kuvvetli ittifaklar oluşturmak zorundasın.



ÇOK OYUNCULU SAVAŞLARIN AÇIK DÜNYASINA YELKEN AÇ

• Hint Okyanusunun zenginliklerinden payını almak için güçlü ticaret gruplarına ve rakip oyunculara karşı korsanlık becerilerini göster.

• Seçim senin, ister denizlerin yalnız kurdu olarak tek başına savaş istersen farklı oyun modlarında diğer korsanlarla ittifaklar kur.



DENİZ SAVAŞLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

• Skull & Bones'un RPG benzeri ilerleme sistemi sayesinde, kendi korsan krallığını yarat. Tercih ettiğin oyun stiline en uygun gemiyi seç ve yağmaladığın ganimetleri kullanarak geliştirip yükselt. Ekipman, silah ve mürettebatını en iyiler arasından seç.

• Kullanabileceğin pek çok taktik seçenek ile savaşa yönelik kendi yaklaşımını geliştirmekte yenilikçi rüzgâr sisteminden faydalan.



ŞAN VE SERVET CESARET İSTER

• Çizdiğin yolda ilerledikçe Hint Okyanusunun hiç de sanıldığın kadar sakin ve huzur dolu olmadığını görecek, Skull & Bones'un paylaşımlı PvPvE dünyasının sistemsel ve sürekli evrilip gelişen niteliğini keşfedeceksin.

• Oyundaki kehanetleri kullanarak deniz ve havanın durumu, çatışmalar ve hatta yaklaşan tufanlar hakkında öngörü kazanacaksın.



