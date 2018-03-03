SKT Kanamaya devam ediyor...
Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda finale kadar çıkan ekip finalde 3-0 gibi ezici bir skorla yenilmişti. Herkes alt koridor değişikliği beklerken SKT tercihini üst koridor ve orman yönünde yaptı.
LCK'de ilk maçında galibiyet almayı başaran SKT eski haline dönmüş gibi gözükmüştü fakat bu galibiyetten sonra ard arda 5 seri kaybeden SKT ligde son sıraya demir atmıştı. Bu yenilgilerden sonra takıma yeni katılan, genç oyunculara şans verilmeye başlandı ve SKT 4 serilik güzel bir galibiyet serisine başlamıştı.
SKT, günün erken saatlerinde oynanan Afreeca serisinde performans düşüklüğü yaşayan Untara'ya şans verdi fakat takımın bu tercih onlara pahalıya patladı ve SKT seriyi 2-1 kaybetti. Bu sonuçla beraber SKT Playoff şansını zora sokmuş oldu. Önümüzdeki günler neler gösterir bilemeyiz ama SKT için sürenin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız.
LCK Puan tablosu
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