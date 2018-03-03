SKT Kanamaya devam ediyor...



LCK'de ilk maçında galibiyet almayı başaran SKT eski haline dönmüş gibi gözükmüştü fakat bu galibiyetten sonra ard arda 5 seri kaybeden SKT ligde son sıraya demir atmıştı. Bu yenilgilerden sonra takıma yeni katılan, genç oyunculara şans verilmeye başlandı ve SKT 4 serilik güzel bir galibiyet serisine başlamıştı.







SKT, günün erken saatlerinde oynanan Afreeca serisinde performans düşüklüğü yaşayan Untara'ya şans verdi fakat takımın bu tercih onlara pahalıya patladı ve SKT seriyi 2-1 kaybetti. Bu sonuçla beraber SKT Playoff şansını zora sokmuş oldu. Önümüzdeki günler neler gösterir bilemeyiz ama SKT için sürenin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız.



