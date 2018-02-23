Skorda geriye düşerken oyunda ileriye çıkabilmek
BAU.SuperMassive 16'da 16 yaparak ligin açık ara en iyi takımı olduğunu kanıtladı. Ama bu seride normal şartlara uygun ilerlemeyen öyle maçlar kazandılar ki. Daha 17. dakikada 5 skora ulaşan bir Jinx'e karşı nasıl kazandılar? Harita üzerinde neler yapıyorlar?
BAU.SuperMassive zaten ilk yasaklama sırasında toplamda 6 şampiyon yasaklamış. Bunların 3'ünü kendi 1'ini rakip yasaklıyor. Böylelikle olmasından çekindikleri 2 şampiyon kalıyor Ornn ve Tristana. Karşı takım saldırı gücü taşıyıcısı seçimini yapmadığı için Tristana'yı da ikinci yasaklama sırasında yasaklıyorlar.Seçimlere gelecek olacaksak Braum seçimine karşı yaptıkları Ezreal ve Janna seçimleri alt koridoru kesin bir biçimde kazandıklarını gösteriyor.
Ornn ve Azir seçimleriyle yine güçlü iki seçim yapmış olan Royal Bandits'e karşı Veigar alarak Azir'in etkinliğini ve karşı takımın güçlü savaş başlatabilme etkisini bir miktar kırmış oluyorlar.
Karşı takım zaten savaş kompozisyonu kurmamışken neden savaş kompozisyonlarıyla güçlü Zac'i yasaklamayı tercih ettiklerini de anlayamadım. Bunun yerine bir Gnar yasaklaması daha etkili olabilirdi. Böylelikle üst koridorda koridor aşamasında geri düşmeyi göze almış oldular. Braum'un yanına birde erken oyunda zorlanan Jinx seçimini yaptılar. Daha kötüsü karşı takımda Janna ve Veigar gibi içeriye girmesini zorlayacak şampiyonlar varken Lee Sin seçimi tamamen hataydı.
Zaten seçim yasaklama ekranında iyi işler yapan BAUSupermassive rakibine göre bu kadar fazla ölmesine karşın nasıl oyunu eşit götürmeyi başarabildi?
Oyun başladığından itibaren BAU.SuperMassive minyonları ittirmeye başlıyor. Bu da ufakta olsa minyonda öne geçmelerini sağlıyor. Alt koridorda aldıkları dürtme odaklı şampiyonlarla birlikte karşı saldırı gücü taşıyıcısını minyon konusunda zor duruma düşürüyorlar.
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6:50 ile birlikte BAU.SuperMassive Lee Sin'in tüm alt orman görüşüne sahip, böylelikle hem alt koridorlar aynı agresif oyunlarını oynayabilecekler ve koridoru ittirmeleriyle birlikte rahat bir ejder görevi yapabilecekler.
Oyun içerisinde yaptıkları en büyük hata buydu. Lee Sin'i görüş aldıkları alt ormanında uzun süre göremeyince ve orta koridoru da ittirdikleri için alt koridora kule altı girişiminde bulunmaya karar verdiler. Normal şartlarda bu durum onlar adına çok avantajlı olacak bir pozisyondu ama Malrang tek görülmeyeceği noktada uzun zamandır beklemekte ve base atmaktaydı. Rakip alt koridorun ani bir agresiflik sergilediğini görünce bundan vazgeçerek BAU.SuperMassive'in yaptığı kule altı denemesini kontraladı ve Royal Bandits buradan 4 skor alırken hiç bir şey kaybetmedi.
Bu pozisyonun devamında Lee Sin karşı ormandan güçlendirme çalmaya karar verince Royal Bandits hem ilk kuleyi alamıyor, hem de rakip oyuncuların koridorlarına dönme zamanlarına yakın base attıkları için koridor baskısını tekrardan karşı tarafa veriyorlar. Royal Bandits bu pozisyonda 4 katletme ve 1 kule skoru çıkarabilirdi ama onlar 4 katletme, 1 mavi ve 1 grompla yetindiler. Bu hata BAU.SuperMassive'in çok daha fazla geriye düşmesini engelledi.
Dürtme kompozisyonuna koridor baskısını geri verirseniz sizi koridordan dışarı atacak her şeyi yapabiliyorlar. Bu sebepten Dumbledoge fazlasıyla dürtülerek base atmak zorunda kaldı. Bu süreçte hem kulelerinin canının büyük kısmını kaybettiler hem de bunu kontralamak için gelen Lee Sin canının büyük kısmını kaybetti. Bu da BAU.SuperMassive'in rahat bir şekilde ejder görevini yapmasını sağladı.
Oyun alt koridorda oynandığı için fabFabulous istediği şekilde baskıyı kurarak minyonları sürekli Ornn'un üzerine itmeye devam etti. Bu da ufak ufakta olsa avantaja dönmeye başladı ve minyon farkı 29'a kadar yükseldi.
Burada Royal Bandits savaş çıkarmaya karar veriyor ve Ornn arka taraftaki toteme ışınlanarak BAU.SuperMassive'i kapatıyor ama Veigar'ın iyi bir karadelik kullanımıyla istedikleri gibi savaşa giremiyorlar. İki takımda üst koridor oyuncularını kaybediyor ama BAU.SuperMassive Janna ultisiyle de beraber yüksek cana sahipken Royal Bandits cephesinin daha düşük canlara sahip olması ilk kule kanını BAU.SuperMassive'e getiriyor. 2'ye 1 bir takasla skor bakımından geride çıkmış olan BAU.SuperMassive 7'ye 1 skora rağmen tek bir ilk kule kanıyla altını eşitliyor.
Alt koridordaki savaşın hemen ardından Zeitnot üst koridora çıkarak üst koridor kulesini düşürürken Royal Bandits kalabalık bir biçimde alt koridor kulesini düşürüyor. Hemen ardından Zeitnot'un daha hızlı geriye dönmesi ve orta koridora yaptığı rotasyonla birlikte avantaj sağlıyor. Burada Royal Bandits ya yapmak istediğini yaptıktan sonra daha erken geriye dönmeliydi ya da bu kadar görüş almışken rakip alt koridor ikinci kulesine olan baskıyı biraz daha devam ettirmeliydi. İkinci seçenek karşı taraftaki şampiyonlara bakınca daha hatalı bir karar olduğundan bence alt koridor ikinci kulesine bir iki düz vuruş atmaya çalışmak yerine daha hızlı geriye dönmeliydiler.
Royal Bandits ejder alırken avantajsız pozisyonda olan BAU.SuperMassive ejder görevine odaklanmak yerine koridorları itmeye odaklandı.
Orta koridorda 5v4 çıkan savaş sonrası herhangi bir skor çıkmazken aynı süreçte koridorları iten taraf BAU.SuperMassive. Bu da onların bu savaştan daha avantajlı çıktığını gösteriyor.
Ninja barona başlayan BAU.SuperMassive'in bu yaptığına karşılık vermek neredeyse imkansız, rakip iki oyuncu orta koridorda biri daha yeni base atmışken böyle bir riski göremiyorsunuz. Buna alabileceğiniz en iyi önlem her zaman oradaki görüşü alabilmek. BAU.SuperMassive haritada önemsediği şeylerin ilk önce görüşünü almaya o kadar çok dikkat ediyor ki siz onlara o bir anlık boşluğu verdiğinizde hiç tereddüt etmeden o görevi yapabiliyorlar.
Barondan sonra 4 1 oyun tarzına geçen BAU.SuperMassive hem orta koridordan hem de alt koridordan baskıya devam etti. Orta koridorda kuleyi alırken altta fabFabulous ikinci alt koridor kulesini zayıflatmaya devam etti.
Bu pozisyonda Royal Bandits 5 kişi orta koridorda takılırken BAU.SuperMassive oyuncuları rahat bir şekilde diğer iki koridoru itiyor. Devamında fabFabulous hata yaparak çıkacağı zamanı ayarlayamıyor ve ölüyor, bu onların hatalı oynadıkları ikinci pozisyon çünkü karşılığında diğer iki koridordan baskı da kuramadılar. Hiç bir karşılık vermeden bir skor vermiş oldular.
Royal Bandits yine 5 kişi orta koridordayken BAU.SuperMassive diğer koridorları iterek baskı kurmaya devam ediyor. Gnar alt koridor ikinci kulesini açmayı başarırken Veigar'la Gragas tekrardan Baron Nashor'a başlamayı tercih ediyorlar ama Malrang o tarafa ilerleyince hemen bu kararlarından vazgeçiyorlar. Bu süreçte GBM üst koridorda aldığı minyonlarla fazla dezavantaj yaşamazken, Cepted ve Holyphoenix aynı minyonları aldıkları için Holyphoenix 80 minyon kadar geriye düştü.
Üçüncü kez 5 orta koridor yapan Royal Bandits cephesi bu sefer savaşı başlatarak Zeitnot'u düşürmeyi başarıyor. Devamında Baron Nashor'a dönen takım güçlendirmeyi alırken güçlendirmeyi çalmaya çalışan Gragas'ı da düşürüyorlar. Bu süreçte fabFabulous alt koridor inhibitör kulesini almayı başarıyor.
Kadim Ejderha'dan sonra Royal Bandits'in alt koridor tarafından çıkmasının avantajını da kullanan BAUSupermassive Baron Nashor güçlendirmesini de alıyor. Bu iki güçlendirmenin ardından bir anda çok güçlü bir baskı kuran BAU.SuperMassive rakibininde hatalar yapmasıyla oyunu kazanıyor.
BAU.SuperMassive oyun boyunca takımını olabildiğince ayrı tutarak güçlenmeye devam ederken Royal Bandits sürekli yakın durmaya çalışarak minyon altını ve tecrübesi kaybetti. BAU.SuperMassive'in istediği görevleri yapabilmesi ve bu görevleri yapmak için gerekenleri yaparken rakibinin bunlara karşılık vermemesi veya verememesi onların oyuna tutunabilmesini sağladı. Royal Bandits'in verdiği hatalı makro kararlar, Stomaged'ın iki pozisyondaki mükemmel oyunu ve ninja Baron Nashor alımı BAU.SuperMassive'in kazanmasını sağlayan etmenler. Yine de seçim yasaklama ekranında karşıda bu rakipler varken Lee Sin seçilmesi ve karşı tarafa Lee Sin'i takım savaşlarında rahatça durdurabilecek Gragas'ın da verilmesi en büyük hatalardandı. Takımların makro oyunda ve görüşte BAU.SuperMassive karşısında geride kalması kaybetmelerindeki en büyük etmenler ama öncelikle seçim yasaklama ekranından da iyi bir şekilde çıkabilmen gerekiyor ve Irean ile GBM'in şampiyon havuzu bunu yapmanızı engelliyor. Belki bu maçta Malrang alt koridorda ilk kulenin açılmasını sağlasaydı BAU.SuperMassive'i yenme ihtimalleri çok daha yükselirdi ama farklı bir karar verdiler ve bu hiç işlemedi.