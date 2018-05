Skorda geriye düşerken oyunda ileriye çıkabilmek

içeri o kadar iyi bir yerden giriyor kibunu beklemiyor ve sanırım aceleyle çarpını kullanıyor. Kadim Ejderha'nın 983 canı varkençarpını kullanmış durumda ve buiçin büyük bir avantaj sağlıyor ve o da Kadim Ejderha'yı çalıyor. Ama burada rakip takımı hiç uzaklaştıramayan diğer takım arkadaşlarının da büyük hatası var.'in üzerlerine yürümesi daha büyük avantaj sağlarken'in bu şekilde görev yapmaya çalışması çok yanlış.

Kadim Ejderha'dan sonra Royal Bandits'in alt koridor tarafından çıkmasının avantajını da kullanan BAUSupermassive Baron Nashor güçlendirmesini de alıyor. Bu iki güçlendirmenin ardından bir anda çok güçlü bir baskı kuran BAU.SuperMassive rakibininde hatalar yapmasıyla oyunu kazanıyor.





BAU.SuperMassive oyun boyunca takımını olabildiğince ayrı tutarak güçlenmeye devam ederken Royal Bandits sürekli yakın durmaya çalışarak minyon altını ve tecrübesi kaybetti. BAU.SuperMassive'in istediği görevleri yapabilmesi ve bu görevleri yapmak için gerekenleri yaparken rakibinin bunlara karşılık vermemesi veya verememesi onların oyuna tutunabilmesini sağladı. Royal Bandits'in verdiği hatalı makro kararlar, Stomaged'ın iki pozisyondaki mükemmel oyunu ve ninja Baron Nashor alımı BAU.SuperMassive'in kazanmasını sağlayan etmenler. Yine de seçim yasaklama ekranında karşıda bu rakipler varken Lee Sin seçilmesi ve karşı tarafa Lee Sin'i takım savaşlarında rahatça durdurabilecek Gragas'ın da verilmesi en büyük hatalardandı. Takımların makro oyunda ve görüşte BAU.SuperMassive karşısında geride kalması kaybetmelerindeki en büyük etmenler ama öncelikle seçim yasaklama ekranından da iyi bir şekilde çıkabilmen gerekiyor ve Irean ile GBM'in şampiyon havuzu bunu yapmanızı engelliyor. Belki bu maçta Malrang alt koridorda ilk kulenin açılmasını sağlasaydı BAU.SuperMassive'i yenme ihtimalleri çok daha yükselirdi ama farklı bir karar verdiler ve bu hiç işlemedi.