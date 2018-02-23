Skorda geriye düşerken oyunda ileriye çıkabilmek





BAU.SuperMassive zaten ilk yasaklama sırasında toplamda 6 şampiyon yasaklamış. Bunların 3'ünü kendi 1'ini rakip yasaklıyor. Böylelikle olmasından çekindikleri 2 şampiyon kalıyor Ornn ve Tristana. Karşı takım saldırı gücü taşıyıcısı seçimini yapmadığı için Tristana'yı da ikinci yasaklama sırasında yasaklıyorlar.Seçimlere gelecek olacaksak Braum seçimine karşı yaptıkları Ezreal ve Janna seçimleri alt koridoru kesin bir biçimde kazandıklarını gösteriyor.

Ornn ve Azir seçimleriyle yine güçlü iki seçim yapmış olan Royal Bandits'e karşı Veigar alarak Azir'in etkinliğini ve karşı takımın güçlü savaş başlatabilme etkisini bir miktar kırmış oluyorlar.

Karşı takım zaten savaş kompozisyonu kurmamışken neden savaş kompozisyonlarıyla güçlü Zac'i yasaklamayı tercih ettiklerini de anlayamadım. Bunun yerine bir Gnar yasaklaması daha etkili olabilirdi. Böylelikle üst koridorda koridor aşamasında geri düşmeyi göze almış oldular. Braum'un yanına birde erken oyunda zorlanan Jinx seçimini yaptılar. Daha kötüsü karşı takımda Janna ve Veigar gibi içeriye girmesini zorlayacak şampiyonlar varken Lee Sin seçimi tamamen hataydı.



Zaten seçim yasaklama ekranında iyi işler yapan BAUSupermassive rakibine göre bu kadar fazla ölmesine karşın nasıl oyunu eşit götürmeyi başarabildi?

Oyun başladığından itibaren BAU.SuperMassive minyonları ittirmeye başlıyor. Bu da ufakta olsa minyonda öne geçmelerini sağlıyor. Alt koridorda aldıkları dürtme odaklı şampiyonlarla birlikte karşı saldırı gücü taşıyıcısını minyon konusunda zor duruma düşürüyorlar.



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6:50 ile birlikte BAU.SuperMassive Lee Sin'in tüm alt orman görüşüne sahip, böylelikle hem alt koridorlar aynı agresif oyunlarını oynayabilecekler ve koridoru ittirmeleriyle birlikte rahat bir ejder görevi yapabilecekler.





Oyun içerisinde yaptıkları en büyük hata buydu. Lee Sin'i görüş aldıkları alt ormanında uzun süre göremeyince ve orta koridoru da ittirdikleri için alt koridora kule altı girişiminde bulunmaya karar verdiler. Normal şartlarda bu durum onlar adına çok avantajlı olacak bir pozisyondu ama Malrang tek görülmeyeceği noktada uzun zamandır beklemekte ve base atmaktaydı. Rakip alt koridorun ani bir agresiflik sergilediğini görünce bundan vazgeçerek BAU.SuperMassive'in yaptığı kule altı denemesini kontraladı ve Royal Bandits buradan 4 skor alırken hiç bir şey kaybetmedi.



