'Skor için taraftarımızdan özür diliyorum'

Moldova'ya 6-0 mağlup olan Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat, maçı değiştiren usta cevaplar verdiğini belirterek tüm taraftarından özür diledi.



Karşiyerinde böyle bir skorla hiç karşı karşıya kalmadığın söyleyen Türk teknik adam, yapılacak en iyi şeyin bu saatten sonra yeni maçlara bakmak olduğunu belirttii. Önü bihaberken Engin Fırat: "Taraftarımızdan özür dilerim. Kariyerimde hiç böyle bir skor yaşamamıştım. Futbolcularımın da motivasyona ihtiyacı olduğu için onlara karşı sert olmayacağım" diye konuştu.



Fırat futbolun takım işi olduğunu ve saha içinde yapılan hataların golleri getirdiğini söyleyerek diğer maçlarda daha dikkatli olacaklarını belirtti.



