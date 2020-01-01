Skip: "Kyrie, LeBron'un otoritesine meydan okuyor"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "otoritesine meydan okuduğunu" iddia etti.



Kyrie, bir süredir KOVID-19 veya Black Lives Matters protestoları nedeniyle sezona geri dönme konusunda endişeleri olan oyuncuların sorumluluğunu üstleniyor ve konuşmaktan da daha fazlasını yaptı.



Raporlara göre, sezon hakkındaki duygularını ifade etmek için bir konferans görüşmesi yapan Kyrie, oyuncuların kendi liglerini oluşturabileceklerini söyleyecek kadar ileri gitmişti. Ve bunun, sezonun geri dönüşü için en büyük destekçilerinden olan LeBron ile doğrudan çeliştiği görülüyor.



Bayless'a göre Kyrie, Bron'nun otoritesine meydan okumaya çalışıyor olabilir:



"LeBron'un otoritesine, tüm sporlarda bir numaralı aktivist olarak kabul edilen bu ligdeki seçkin pozisyonuna meydan okumaya çalıştığına inanıyorum. Kyrie, 'burada ne aktive edebileceğime dikkat et' gibiydi. Ancak gerçekleştirebileceği bir planı yoktu. Birdenbire, en sessiz Lakers oyuncusu Avery Bradley ortaya çıkıp, koalisyonun sesi olarak devreye giriyor ve söyledikleri de mantıklı geliyor."



Kyrie'nin tutumu kesinlikle anlaşılabilir olsa da, alternatif bir çözüm sunabilmiş değil. Skip, bunun Irving'in çok iyi bir lider olmadığını gösteren bir işaret olduğunu belirtti:.



"Kyrie'nin beyin gücüne ve kritik anlarda skor üretme becerisine hala çok saygı duyuyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak yetenekli bir genç adam. Ama bazı insanların sahip olduğu ve bazılarının olmadığı liderlik geni ile doğmamış biri."



