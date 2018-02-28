SK ve FaZe IEM SYDNEY 2018 turnuvasına davet aldı!

IEM SYDNEY 2018 turnuvasında mücadele edecek takımlar belli olmaya başladı


Açıklanan bilgilere göre iki dünya devi SK Gaming ile FaZe ClanIEM SYDNEY 2018 turnuvasına direk davet aldılar!

IEM SYDNEY 2018 turnuvası 1-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avusturalya'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 16 takım 250.000$ ödül havuzundan pay alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.



Turnuvada mücadele edecek 16 takımdan 7'si davet yolu ile turnuvaya katılırken geriye kalan 9 takım Avrupa, Asya ve Okyanusya bölgelerinde yapılacak eleme turnuvaları sonucunda turnuvaya katılmaya hak kazanacak.

Turnuvaya  davet alan ilk iki takım ise SK Gaming ile FaZe Clan. SK Gaming Amerika'nın en iyisi iken FaZe Clan'da dünyanın en iyisi konumunda bulunuyor. 

Yazan: Burak "phoenix" Kaya
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