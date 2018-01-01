SK Gaming'e bir Kuzey Amerika darbesi daha

Son yılların tartışmasız en başarılı CS:GO takımı SK, 2018'e sallantılı girdi. Önce ELEAGUE Major: Boston'da yarı finalde favori olmasına rağmen Cloud9'a elenen, sonrasında ise cs_summit2'de sırasıyla Cloud9 ve Liquid'e yenilerek turnuvayı üçüncü tamamlayan SK yine Kuzey Amerikalı bir takım tarafından turnuva dışına itildi.



Brezilyalıların StarLadder i-League Sezon 4'te hedefi şampiyonluktu. Böylece hem nispeten kötü girilen 2018'de çıkışa geçilecek hem de özgüven tazelenecekti. Grup aşamasında elde edilen üç galibiyet ve bir mağlubiyetlik sonuç playofflar için umut veriyordu. Ancak çeyrek finalde Team Liquid tüm hayalleri yıktı.



SK'in aksine majör sonrası fırtına gibi esen Kuzey Amerika temsilcisi, maçta ilk haritayı kaybetmesine rağmen rakibinin seçimi Cobblestone'u uzatmalarda, Inferno'yu ise 16-7 ile rahat kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



StarLadder i-League'de çeyrek final maçları tüm gün devam edecek.





