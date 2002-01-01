SK Gaming tekrar SMITE'ta
2015'ten bu yana SMITE'tan uzak kalan SK Gaming, İngiltere-Norveç karma kadrosuyla oyuna dönüş yaptı.
SK Gaming SMITE'a dönüyor! 2015 yılında son SMITE kadrosuyla yollarını ayırmasından bu yana oyuna uzak olan SK, eski Valance Squad kadrosuyla anlaştı. SK Gaming'den yapılan açıklamada Valance Squad kadrosunun çekirdeğinin "Avrupa'da sürekli zirvede" yer aldığına vurgu yapılarak, kadroyla bir arada çalışmanın "heyecan verici" olduğu belirtildi.
SMITE'ın yeni takımı SK Gaming, kadrosunda tanıdık bir isim de barındırıyor: Bo "Badgah" Katzenmaier. Şubat 2014 - Mart 2015 tarihleri arasında organizasyonun içinde yer alan Norveçli support, takımdan ayrıldıktan sonra Fnatic'te oynamıştı. Badgah son olarak ise Team Leftovers kadrosunda yer aldı.
Karşınızda SK Gaming SMITE takımı:
Emil "Lawbster" Evensen - Midlane (Kaptan)
Kieran "Funballer" Patidar - Hunter
James "Duck3y" Heseltine - Solo
Daniel "Faeles" Evans - Jungle
Bo "Badgah" Katzenmaier - Support
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
SMITE'ın yeni takımı SK Gaming, kadrosunda tanıdık bir isim de barındırıyor: Bo "Badgah" Katzenmaier. Şubat 2014 - Mart 2015 tarihleri arasında organizasyonun içinde yer alan Norveçli support, takımdan ayrıldıktan sonra Fnatic'te oynamıştı. Badgah son olarak ise Team Leftovers kadrosunda yer aldı.
Karşınızda SK Gaming SMITE takımı:
Emil "Lawbster" Evensen - Midlane (Kaptan)
Kieran "Funballer" Patidar - Hunter
James "Duck3y" Heseltine - Solo
Daniel "Faeles" Evans - Jungle
Bo "Badgah" Katzenmaier - Support
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
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