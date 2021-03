Size özel Miraç Kandili mesajları, Miraç Kandili için Diyanet'ten mesajlar, güzel sözler

İŞTE 10 MART MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili, Müslümanlar için yılın en özel günlerinden biridir. Bu özel günde sevdiklerinize hangi mesajları göndereceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız, en beğenilensizler için bir araya getiriyoruz.10 Mart 2021 Miraç Kandili mesajlarını sizler için araştırdık. Birbirinden güzel, anlamlı ve kısa şekildevesizler için derledik. Miraç Kandili İslam aleminin en önemli günlerinden birisidir.Müslümanlar olarak bu mübarek günde Camiileri doldurur namazını kılarız. Bu güzel günde yakınlarımızdan arkadaşlarımızdan en güzelgelir veya whatsapp en güzel resimlimesajları gelerek kandil gecemiz tebrik edilir.– Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun..Selimiye Camii 5– Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Miraç kandiliniz kutlu olsun.– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç kandilinizi kutlarım.– Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Miraç kandiliniz kutlu olsun.Camii 1– Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece Miraç kandiliniz mübarek olsun.– Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Miraç kandiliniz mübarek olsun!– Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Miraç kandilinizi kutlarım.Kubbe 1– Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..– Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.Selimiye Camii 3– Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun– Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.– Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı.Selimiye Camii 1– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.– Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.Selimiye Camii 2– Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillereÜlkemzde geleneksel olarak kandilde dağıtılmak üzere "Kandil Simidi" yapılır. Susamlı ve sadece olarak yapılan kandil simidi pastanelerde satılır, ücretsiz olarak dağıtılır. Kandillerde kandile özel kutularla satışa çıkmakla beraber pastanelerde her gün bulunabilir.Kur',n-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,Peygamber efendimize (SAS) sal,t ü sel,mlar getirilmeliKaza, nafile namazları kılınmalıGünahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeliMüminlerle helalleşilmeliKüs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalıYoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeliKandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıMiraç kandilinin gündüzünde mümkünse oruç tutulmalıYakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse yüz yüze değilse kandil mesajları ile...– Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.Selimiye Camii 2– Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere* Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cism,nîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hev, ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.* Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!71 Fatiha-i şerife,33 İnşirah diye meşhur sure,100 İhlas-ı şerife,100 Kadir diye meşhur sure,100 subhanallahi velhemdülillh .Hızır virdinin her cümlesi 33'er defa okuyun.Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defaSübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim" duası okunur. Ardından da yüz kere istiğfar yapılır. Miraç Gecesinin Gündüzünde Kılınacak Namaz miraç gecesinin gündüzünde öğlen namazını kıldıktan sonra sonra dört rekat namaz kılınır. Bu namazın;birinci rekatında Fatiha' dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr suresi, dördüncü rekatta elli kere İhlas suresi okunur.