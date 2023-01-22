Haber Tarihi: 22 Ocak 2023 16:42 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 16:42

Şivlilik ne zaman 2023? Konya Şivlilik ne zaman, hangi gün başvurular?

2023 Şubat ayına kısa bir süre kala, "Konya şivlilik ne zaman 2023" soruları tekrar gündeme geldi. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne dek uzanan en eski dini geleneklerden olan Konya "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor. Peki, 2023 şivlilik ne zaman?

Şivlilik ne zaman 2023? Konya Şivlilik ne zaman, hangi gün başvurular?
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Her yıl üç aylarının gelişini "Şivlilik" geleneğiyke birlik ve beraberli içinde kutlayan Konyalıların heyecanı başladı. Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların yaklaşmasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor. Gözler şimdi yüzyıllardır devam eden bu geleneğin Konya'da 2023'de ne zaman başlayacağında. İşte, 2023 şivlilik tarihi...
ŞİVLİLİK NE ZAMAN 2023?

Konya'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin sabahında küçük çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı gelenek olan "şivlilik" etkinliği Ocak ayına denk geliyor.

Şivlilik, 25 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 26 Ocak günü de çocuklar dağıtılan şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazından sonra küçük çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin müsait bir alanda ateş yakmasını bekliyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklar ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence, kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah saatlerinde maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ile çikolata topluyor.

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