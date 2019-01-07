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Sivas'tan ayrılan Medjani Suudi Arabistan'a transfer oldu

Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Carl Medjani, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden Ohod Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sivas'tan ayrılan Medjani Suudi Arabistan'a transfer oldu
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07 Ocak 2019 01:35
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Carl Medjani, sürpriz bir transfere imza attı.

Tecrübeli savunma oyuncusu Carl Medjani, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Ohod ile sözleşme imzaladı.

Carl Medjani'nin sözleşme imzaladığı Ohod, 16 takımlı ligin 15. haftası itibariyle son sırada yer alıyor.



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