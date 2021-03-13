Sivasspor

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Sol kanattan Uğur'un ortasında Campi'nin uzaklaştırmak istediği top Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Hakan, yakın mesafeden çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 6. kez ağları sarstı.Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 37 yaparken 7 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte hanesine 13 puan yazdırdı. Fatih Karagümrük ise 41 puanda kalarak iki hafta üst üste mağlup olduLigin bir sonraki haftasında Sivasspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk edecek.8. dakikada Campi'nin uzun pasında topla buluşan Ndao, ceza alanı içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.22. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Hakan Arslan kafa ile arkaya aşırdı. Erdoğan Yeşilyurt'un zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.28. dakikada Sobiech'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Alil Şaşal Vural topu kale direğinin yanından kornere çeldi.33. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yaptığı ortada boş pozisyondaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.42. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.45. dakikadaöne geçti. Soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin ortasında Campi'nin uzaklaştıramadığı top, Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Hakan Arslan'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.47. dakikada Boyd'un sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Viviano, topu son anda çeldi.72. dakikada Bertolacci'nin sol kanttan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Salibur'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.90+2. dakikada Lens'in ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu son anda kornere gönderdi.90+5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in aşırma vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı son anda tokatladı. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Yeni 4 EylülHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluAli Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 82 Ziya Erdal), Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd (Dk. 90+2 Felix), Kayode (Dk. 75 Kone): Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk. 89 Kemal Ademi), Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 81 Lens), Ndao (Dk. 61 Jimmy Durmaz), Castro (Dk. 61 Mevlüt Erdinç), Borini, Sobiech (Dk. 46. Salibur)Dk. 45 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)Dk. 63 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Biglia (Fatih Karagümrük)