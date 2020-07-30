Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.
Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak.
Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.
Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak.
Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.